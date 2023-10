Orange lance sa nouvelle Livebox 7, plus chère et avec 5 Gbit/s

Comme pressenti en début de semaine, l’opérateur historique a dévoilé ce matin sa Livebox 7, une refonte de sa précédente version avec davantage de puissance.

La nouvelle box d’Orange est dès à présent disponible dans l’offre Livebox Max. Si sur le design, l’apparence extérieure est la même, c’est en terme de performances que le changement est assez notable, puisque ce nouveau server est compatible XGS-PON, comme la Box 8X de SFR.

Cette technologie doit permettre aux particuliers d’atteindre un débit descendant de 5 Gbit/s et un upload de 1 Gbit/s. Elle est également compatible WiFi 6E, comme la Livebox 6. Les abonnés à l’offre Livebox Max pourront continuer à bénéficier du service WiFi Sérénité, qui permet d’optimiser la connexion chez eux avec un accompagnement par des spécialistes et la disponibilité dorénavant de jusqu’à 3 répéteurs (WiFi 6) inclus.

Un remaniement important pour les débits qui a cependant un coût, puisque le prix de l’offre Max augmente de deux euros par mois en passant à 39.99€/mois pendant 6 mois puis 57.99€/mois, avec un engagement de 12 mois. Côté télévision, rien ne change avec toujours 140 chaînes incluses et les replay payants de TF1 et M6 inclus pendant 12 mois.

La Livebox 7 sera aussi proposée aux clients professionnels avec des débits supérieurs : 8Gbit/s en download et 2 Gbit/s en upload. Cette box a été concue de manière à être facilement réparable, avec une coque 100% recyclée et recyclable et offre la possibilité de paramétrer un mode veille permettant de réduire la consommation énergétique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox