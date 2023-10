Free Mobile : toujours un peu plus à la traîne sur le déploiement de la fréquence 5G qui apporte le plus de débit

Après avoir accéléré en août sur la bande 700 MHz, Free Mobile a activé moins de nouveaux sites que ses concurrents durant le mois septembre. S’il dispose de la meilleure couverture 5G, l’ex-trublion compte désormais plus de 2500 sites de moins qu’Orange sur la bande 3,5 GHz.

On prend les mêmes et on recommence. L’ANFR a dévoilé cette semaine son observatoire mensuel du déploiement des réseaux 5G d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom pour le mois de septembre 2023. En comptant les mutualisations, ce sont 33 680 sites 5G qui sont déclarés comme techniquement opérationnels à travers l’Hexagone, un certain nombre ne sont pas encore ouverts commercialement. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 8 sites n’hébergent que de la 5G.

L’écart est toujours important entre Free et ses concurrents au global. Au 1er octobre, l’opérateur reste premier au classement général avec 17 988 sites actifs, toutes fréquences confondues. Vient ensuite Bouygues Telecom avec 11 527 installations actives, puis SFR et ses 10 192 sites, Orange ferme la marche avec 7867 sites opérationnels. La dynamique reste la même avec trois stratégies distinctes : Free compte sur une forte couverture en misant sur la bande-fréquence 700 MHz tout en déployant à son rythme et là où il en a besoin la bande reine (3.5G Hz), quand Orange pour sa part déploie presque uniquement sur cette bande-fréquence qui apporte plus de débit. SFR et Bouygues quant à eux optent pour utiliser la bande 2100 MHz en complément de la 3.5 GHz.

La stratégie de Free Mobile lui permet ainsi de proposer sa 5G à 92% de la population française, en utilisant une bande fréquence plus basse qui porte plus loin et traverse mieux les murs, en échange de performances moindre par rapport aux bandes plus hautes (2100 MHz et 3.5GHz).

Si Free Mobile a rendu 193 nouveaux sites techniquement opérationnels en 700 MHz, l’opérateur déploie depuis plus d’un an moins rapidement que ses rivaux sur la bande 3,5 GHz. Durant le mois de septembre, il a ajouté seulement 94 supports, contre 343 sites pour Orange, premier sur les déploiements. Sur cette fréquence, l’opérateur historique conserve son leadership avec un total de 7791 sites, contre 5205 pour Free, soit un écart de plus de 2500 supports. Bouygues Telecom en compte 6917 (+121) et 6976 pour SFR (+154).

La stratégie de Free Mobile est de concentrer la bande 3,5 GHz dans les zones denses où il y a des engorgements sur les réseaux, mais aussi là où il constate une surcapacité 4G en zone rurale. L’opérateur l’assure, il respectera tous les engagements pris lors de l’attribution de cette fréquence. Il ne s’agit donc pas pour lui de se lancer dans la course à celui qui comptera le plus de sites équipés.

