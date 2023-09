Free Mobile couvre désormais 92% de la population en 5G

Le réseau de Free Mobile continue de se développer. L’opérateur couvre actuellement 92% de la population en 5G et plus de 99% en 4G.

Pas moins de 17 791 sites 5G au 1er septembre dont 5 111 équipés de la bande coeur, Free fait cavalier seul en matière de couverture grâce au déploiement massif de la fréquence 700 MHz, autre bande harmonisée au niveau européen pour la 5e génération de téléphonie mobile. Sur son site internet, sa maison-mère Iliad, vient de mettre à jour les chiffres clés de l’opérateur. Le groupe annonce ainsi couvrir aujourd’hui 92% de la population en 5G dans l’Hexagone après avoir passé le cap des 90% il y a environ 3 mois.

En 4G, l’opérateur couvre plus de 99% de la population avec 25 101 sites selon l’ANFR, et se place dans le rétroviseur de SFR et Bouygues Telecom.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox