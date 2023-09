Abonnés Freebox Pop, Révolution et mini 4K : Cafeyn offre 3 mois à son service de presse en ligne

Pour la rentrée, Cafeyn offre trois d’abonnements à tous les nouveaux lecteurs, il suffit de créer un compte afin d’accéder à 2500 titres de presse.

“Les plus grands journaux et magazines dans une seule app. Actualités, politique, sport, culture, lifestyle, people, explorez des milliers de titres de presse pour vous informer et vous divertir sans limites”, pour la rentrée Cafeyn souhaite séduire et faire profiter de sa plateforme de presse en ligne au plus grand nombre, en offrant 3 mois d’abonnement à tous les nouveaux abonnés. L’abonnement passera ensuite automatiquement à 10,99€/mois sans engagement avec la possibilité de résilier à tout moment. L’offre comprend l’accès illimité aux 2 500 titres titres proposés, sans publicité, et au mode hors ligne. Dans le catalogue on retrouve notamment, Libération, Le Figaro, Le Point, L’Express, Le Parisien, beIN Sports, Stratégies, Science & Vie ou encore Elle, So Foot et RollingStone.

Vous serez invités à créer un compte et à saisir un moyen de paiement. “Votre compte Cafeyn est accessible par 5 personnes en simultané. Ainsi, avec un même compte, chaque membre de votre famille peut lire ses magazines favoris en même temps”, précise la plateforme.

Pour leur part, les abonnés Freebox Delta disposent déjà d’un abonnement Cafeyn dédié et inclus dans leur abonnement. Le service de press ne sera en revanche plus proposé à partir du 18 septembre prochain dans les offres Canal+, lequel sera remplacé par le “Pass Presse”, où ils pourront retrouver des quotidiens, hebdomadaires et magazines en illimité depuis myCanal et via l’application et le site web dédié.

Source : Dealabs

