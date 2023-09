Free lance une mise à jour de son application officielle Freebox – Espace Abonné, avec de vraies nouveautés

Free permet désormais à ses abonnés Freebox d’accéder à de nouvelles fonctionnalités sur son application de gestion de compte comme le code parental et code d’achat, les abonnements aux chaînes et la souscrription à l’option Multi-TV.

Un espace abonné sur smartphone de plus en plus complet. A chaque mise à jour son lot de nouveautés, Free déploie ce 6 septembre une nouvelle version de son application Freebox – Espace Abonné à la fois sur iOS et Android.

“Dans la section Abonnement, retrouvez notre nouvelle rubrique Télévision” annoncent les développeurs dans une release note. Attendue depuis le lancement de l’application il y a tout juste un an, celle-ci donne accès à plusieurs fonctionnalités utiles. Les abonnés Freebox peuvent désormais retrouvez leur code d’achat et modifiez leur code parental directement dans l’app, mais aussi consulter leurs abonnements aux chaînes ou packs, ainsi que leur consommation VOD.

Par ailleurs, il leur est désormais possible de souscrire à l’option Multi TV pour bénéficier du service Freebox TV sur un second téléviseur et d’accéder aux options de vidéos à la demande.

L’application Freebox Mon Espace Abonné ne cesse donc d’évoluer. Elle permet également à tout moment de gérer et comprendre ses factures, de vérifier et modifier ses informations personnelles, ou encore de partager d’accéder à ses codes Wi-Fi. La rubrique Assistance permet d’accéder à Free Proxi et ainsi discuter avec un conseiller de proximité par messagerie. Il est également d’acheter une Smart TV Samsung ou de commander un répéteur WiFi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox