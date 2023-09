Un déploiement 4G au ralenti durant le mois d’août, mais Free s’en sort bien et arrive au niveau de SFR et Bouygues

L’ANFR a publié les chiffres de déploiement de la 4G durant le mois d’août 2023. Si on observe une baisse de régime durant ce 2ème mois des vacances de la part de tous les opérateurs, Free Mobile et SFR sont clairement plus efficaces que leurs concurrents.

Concernant la 4G, 64 886 sites 4G sont autorisés en France par l’ANFR, 61 530 sites 4G sont autorisés, dont 56 608 sont en service en métropole. Les autorisations et mises en service de sites 4G ont poursuivi leur progression sur le mois d’août : elles se sont accrues de 0,3%, soit une progression très faible, mais c’est toujours le cas durant l’été.

Au 1er septembre, 64 676 sites 4G sont autorisés en France par l’ANFR :

Orange (29 391 sites, +75 en août 2023)

SFR (25 231 sites, +166 sur la même période) ;

Bouygues Télécom (25 481 sites, +95 en août 2023)

Free Mobile (25 101 sites, +164 en août 2023).

Le déploiement de la 4G chez Free Mobile

Free est donc le deuxième en terme de sites déployés durant le mois de août avec 164 nouveaux sites, juste derrière SFR avec 166 nouveaux sites. Au delà des nouveaux sites, l’opérateur de Xavier Niel a activé 225 nouvelles installations sur la bande 2100 MHz, 178 sur la bande 700 MHz également utilisée en 5G et 104 sur la bande 2600 MHz.

La 3G quant à elle continue d’être déployée et Free Mobile, qui fait maintenant jeu égal avec Bouygues et SFR, avec 25 217 antennes 3G déployées.

