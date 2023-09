Un service de SVOD disponible sur les Freebox et Apple TV annonce augmenter son prix

Les cinéphiles devront payer 4.99€/mois passé le mois de septembre pour bénéficier du service LaCinetek suite à un enrichissement.

“L’abonnement évolue, son tarif aussi ! ” La plateforme de SVOD LaCinetek modifie sa formule pour diffuser davantage de contenus pour un tarif plus élevé. En effet, à compter du 28 septembre, le service enrichira sa programmation et ne proposera plus seulement la sélection thématique habituelle. Les abonnés pourront ainsi découvrir “des rétrospectives, des cartes blanches, les Trésors du cinéma européen et des films en écho à l’actualité cinématographique, au sein d’une offre régulièrement renouvelée et toujours soigneusement pensée par l’équipe de LaCinetek“.

Ce service, disponible en option sur Freebox Révolution, Delta, One et mini 4K, mais aussi sur Apple TV et mobile va donc évoluer avec un prix passant de 2.99€ à 4.99€/mois. Le tarif actuel sera maintenu pendant un mois pour toutes les personnes s’étant abonné avant le 28 septembre prochain. Une fois ce mois passé, le prix basculera à 4.99€ mensuels. Il est cependant bien sûr toujours possible de résilier l’abonnement depuis son compte utilisateur.

