Altice (SFR/BFMTV/RMC) se mobilise pour les Restos du Coeur

Alors que l’association fondée pour venir en aide aux plus démunis est actuellement dans une situation très précaire, le groupe Altice France annonce plusieurs mesures pour lui venir en aide.

L’association est en péril et craint même de devoir mettre la clé sous la porte, son président a même lancé un signal d’alerte en ce sens, expliquant que de moins en moins de dons étaient réalisés. Une déclaration à laquelle Altice France réagit en mobilisant ses marques et antennes pour répondre aux difficultés financières de l’association et en lançant plusieurs initiatives concrètes pour l’aider.

Ainsi, au cours du mois de septembre, SFR va accompagner et amplifier l’appel aux dons des Restos du Cœur en l’adressant à l’ensemble de sa base clients. SFR s’engage à doubler le montant récolté en versant aux Restos du Cœur 1€ pour chaque euro donné par ses clients. De plus, la Fondation SFR s’engage aux côtés des Restos du Cœur. En parallèle, la Fondation SFR, qui agit depuis 2006 pour promouvoir l’égalité des chances, entend travailler avec les Restos du Cœur sur les programmes d’insertion professionnelle et d’inclusion numérique de l’association.

Altice Media entend également apporter sa pierre à l’édifice. “Depuis l’appel lancé dimanche soir par Patrice Douret, Président bénévole des Restos du Cœur sur le plateau de BFMTV, toutes les antennes sont mobilisées en soutien aux Restos du Coeur, avec un dispositif éditorial exceptionnel qui sera largement déployé ces prochains jours“. Ainsi, RMC, RMC Story, RMC Découverte, BFMTV, les 10 déclinaisons locales BFM Régions, BFM Business, ainsi que les sites et applis des medias du groupe, multiplieront les formats pour sensibiliser le public à la situation de l’association avec des reportages et des invités. Les chaînes affichent également un QR code renvoyant vers la page d’appel aux dons. La régie publicitaire offre également une couverture publicitaire d’envergure dédiée à l’association.

