Les abonnés Orange, Free Mobile, SFR et Bouygues pourront bientôt voyager sans surcoût avec leur forfait dans un nouveau pays en Europe

Les frais d’itinérance entre la Moldavie et l’Union Européenne devraient être supprimés en janvier prochain, suite à l’adoption d’une proposition par la Commission européenne.

Depuis 2017, les frais d’itinérance ont été abolis dans l’Union Européenne. Ainsi, lors de leurs déplacements, les habitants d’un pays membre paient le même prix que dans leur pays tant sur la data, les appels ou les SMS. Candidate à l’intégration de l’UE depuis 2022, la Moldavie était jusqu’à présent exclue de cet accord. Cela a changé suite à l’adoption d’une proposition par la Commission européenne visant à intégrer le marché unique européen.

Une proposition faite dans le cadre d’un dispositif nommé “roam like home” permettant de profiter de son forfait mobile dans un pays étranger à l’UE comme chez soi. Il reste encore quelques étapes, notamment un examen par le Conseil de l’Union Européenne, puis par le comité d’association Union-Moldavie qui devra “adopter une décision conjointe modifiant l’annexe de l’accord d’association afin d’y intégrer la législation européenne la plus récente dans le domaine des télécommunications et des services postaux“. Une fois l’accord signé entre les deux institutions, le démarrage de l’itinérance aux tarifs nationaux pourrait être autorisé pour mettre fin aux frais le 1er janvier 2024.

Source : Alloforfait

