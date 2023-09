Google dévoile sa stratégie secrète face au streaming et à l’IPTV illégale

Dans une lettre envoyé aux ayants-droits, le géant américain explique son raisonnement face au streaming illégal.

Les ayants-droits sont sur le qui-vive et cherchent à faire déréférencer et fermer les sites et plateformes reprenant leurs contenus sans en payer la diffusion. Google entend ainsi les rassurer dans un courrier en dévoilant une technique peu connue qu’il utilise.

En effet, si du fait de la loi, les ayants-droits peuvent signaler une URL et demander sa suppression, Google a également une botte secrète en réserve. En effet, la firme de Mountain View procèdes à des déréférencements préventifs, ainsi les URL sont directement bloquées dès le signalement avant d’être indexées. Ce fut le cas de 40% des retraits soumis à Google.

Les titulaires de droits peuvent nous signaler à l’avance les pages web qui annoncent qu’elles diffuseront illégalement un événement en direct à l’avenir”, précise la firme de Mountain View à ce sujet. Ainsi, lorsqu’un compte sur les réseaux sociaux fait la promotion de la diffusion à venir d’une compétition sportive, les ayants-droits peuvent faire en sorte que l’URL soit bloquée avant même le début du match, par exemple.

Source : Presse-Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox