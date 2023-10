Prix : Orange pousse le bouchon un peu loin et réduit à 6 mois la période promotionnelle de toutes ses offres fixe et mobile

Les nouveaux abonnés fixe et mobile d’Orange ne profiteront désormais plus d’une promotion sur le prix de leur abonnement pendant 12 mois. Orange réduit cette période à 6 mois sur toutes ses offres, de quoi augmenter ses revenus.

Dans un contexte inflationniste néfaste pour les ménages et après avoir revu récemment ses prix à la hausse, Orange profite ce 7 octobre du lancement de sa Livebox 7 pour changer sa politique commerciale. L’opérateur historique a fait le choix de réduire la période promotionnelle de ses offres Livebox et forfaits mobile à 6 mois contre 12 mois auparavant. Si l’engagement reste d’un an, les nouveaux abonnés passeront davantage à la caisse.

Prenons l’exemple de l’offre Livebox fibre d’entrée de gamme du FAI. Celle-ci est désormais affichée à 24,99€/mois pendant 6 mois au lieu de 12 mois, puis à 42,99€/mois. Si les revenus générés par l’opérateur sur cette offre pour un nouvel abonnement s’élevait à 299,88€ la première année, ceux-ci grimpent désormais à 407,88€. Concernant l’offre premium Livebox Max, Orange empochait auparavant 478,88€ par abonnement la première année. Désormais, cela lui rapportera 587,88€ les 12 premiers mois.

Pour faire passer un peu mieux la pilule, Orange lance aujourd’hui une Série Spéciale Livebox fibre à tarif fixe et s’en vante : « le prix n’est pas près de bouger », il n’y a donc pas de promotion appliquée cette fois-ci. L’offre n’a rien d’exceptionnel puisqu’elle propose un débit de 400 Mbit/s symétrique au prix de 39,99€/mois, c’est le prix de la Freebox Pop 2,5 Gbit/s la deuxième année. De son côté, l’offre SFR Fibre Starter propose un peu plus de débit et de chaînes à un prix inférieur, soit à 34,99€/mois à compter de la deuxième année avec un engagement d’un an. Profiter du réseau d’Orange, cela commence à coûter cher.

