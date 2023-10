Choc des box : que vaut la nouvelle Livebox 7 face à la Freebox Delta ?

Orange vient de lancer sa nouvelle Livebox pour son offre haut de gamme “Max”, mais est-elle si intéressante que cela ? Univers Freebox vous propose un comparatif pour vous faire votre propre idée.

La Livebox 7 est définitivement une amélioration par rapport à sa prédécesseure, en apportant davantage de débit notamment. Mais l’opérateur historique a également augmenté le prix de son offre Max pour l’occasion. En termes de positionnement tarifaire, la Freebox Delta est, chez Free, l’offre qui s’en approche le plus, nous vous proposons ainsi de comparer les deux propositions.

Les deux offres comparées sont celles proposées aujourd’hui le 5 octobre 2023 par Orange et Free, uniquement pour les nouveaux abonnés. Voici un tableau récapitulant les caractéristiques de chacune des offres.

Livebox Max (Livebox 7) Freebox Delta Prix Première année puis… 39,99€/mois pendant six mois puis 57,99€/mois 39.99€/mois pendant 12 mois Puis 49.99€/mois Engagement Engagement 12 mois Sans engagement Internet Débits descendants Jusqu’à 5 Gbit/s Jusqu’à 8Gbit/s Débits montants Jusqu’à 1 Gbit/s Jusqu’à 700 Mbit/s ADSL/VDSL Non avec Livebox 7 / Oui avec Livebox 4 Oui WiFi WiFi 6E WiFi 6E Répéteurs WiFi Jusqu’à 3 répéteurs WiFi 6 sur demande (10€/répéteur) Inclus sur demande Services annexes WiFi Sérénité : accompagnement par des spécialistes pour installation de la box et des répéteurs Télévision Chaînes TV 140 chaînes TV incluses 270 chaînes incluses, dont 50 chaînes TV by Canal Enregistrements Jusqu’à 300h de programmes enregistrés 100h dans le cloud via Oqee Player Décodeur Ultra HD 4K (sur demande) Au choix : Apple TV4K à l’achat à 2.99€/mois pendant 48 mois

Player Pop inclus (Android TV, 4K) Téléphonie Vers les fixes Illimités vers les fixes de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada Illimités vers fixes de + de 110 destinations Vers les mobiles Illimités vers mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada Mobile et fixe de France métropolitaine Services : Appli TV d’Orange sur mobile/tablette/ordinateur (gratuite sur demande) Replay Max : MyTF1 Max et 6Play Max (pendant 24 mois) puis 4.99€ Airbox 20 Go : internet en mobilité (sur demande) Suite de sécurité Orange : protection des données et usages jusqu’à 5 appareils (sur demande) Free Ligue 1 inclus Netflix Essentiel inclus Amazon Prime inclus Canal+ Séries inclus 12 mois puis 9.99€/mois en option TV By Canal Cafeyn Oqee (appli mobile de télévision sur : Android, iOS, Android TV, Samsung TV, Apple TV 4K) Disney+ inclus 3 mois puis 8,99€/mois en option Canal+ inclus 6 mois puis 27,99€/mois, engagement un an, en option Server NAS (disque dur en option) Centrale domotique, pack sécurité en option Machine virtuelle

Le bilan est plutôt clair : la Livebox Max, malgré une nouvelle box, propose encore bien moins que la Freebox Delta. Même sur la question des débits, la Freebox Delta reste largement en avance alors qu’elle a presque 5 ans. En termes de services, l’offre premium de Free est bien plus fournie, bien qu’au moins Orange ait le mérite de proposer des services absents de l’offre avec les replays payants de TF1 et M6. Le tout pour un prix plus bas après 6 mois. Ainsi, mis à part la réputation du réseau de l’opérateur historique, difficile de recommander la Livebox Max.

