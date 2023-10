La nouvelle Freebox V9 sera la remplaçante de la Freebox Delta, Free en dévoile les grandes lignes

Du haut de gamme comme la Freebox Delta mais en mieux, la nouvelle génération de box de Free débarquera avant la fin de l’année. L’accent sera mis sur la connectivité et les services.

Après le retrait du Player Devialet de la commercialisation mais aussi de la chaîne de production de Free, le serveur de la Freebox Delta va prendre le même chemin. Après 5 ans d’existence, la box haut de gamme de Free sera remplacée par la nouvelle Freebox V9 dont le lancement est officiellement prévu avant Noël. Xavier Niel, fondateur de l’opérateur nous l’a confirmé à demi-mot lors de la Journée des communautés le samedi 30 septembre 2023 : ” la V9 remplacera une box en production actuellement”.

S’il se posait encore des questions sur la partie TV il y a un an, Free le confirme, cette nouvelle box, actuellement en production, disposera bien d’un player. Pour cette nouvelle génération, le FAI s’est posé plusieurs questions en matière de développement : “Comment être devant tout le monde” et “comment on se débrouille pour proposer une excellente connectivité et un maximum de contenus” a déclaré Xavier Niel. Côté prix, Free prévoit un abonnement du même acabit que celui de la Freebox Delta, soit un forfait avoisinant probablement les 50€/mois. Pour le côté disruptif, il faudra attendre le jour-j, Free réserve souvent des surprises en matière d’innovation.

Sans parler d’échec pour la Freebox Delta qui a tout de même rencontré un certain succès à la suite de sa refonte durant l’été 2020 avec l’intégration du Player Pop, Xavier Niel semble avoir retenu les erreurs du passé, comme par exemple la commercialisation du Player Devialet à 480€, “nous cherchons à chaque fois à comprendre le succès et le désamour d’une box via la data Engineering”, a-t-il commenté. La gamme d’offres Freebox sera donc chamboulée à la fin de l’année. La Freebox Pop devrait ainsi devenir officiellement le produit d’appel de l’opérateur alors que l’avenir de la Freebox Révolution semble de plus en plus incertain.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox