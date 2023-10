Réseau mobile : la mutualisation des sites pourrait être renforcée

Alors que la fin du dispositif de couverture ciblée approche, un bilan d’étape est prévu par l’Arcep et le gouvernement évoque notamment une mesure pour améliorer la couverture du territoire.

Le New Deal mobile continue d’avancer avec le but de proposer une couverture 4G à de nombreuses zones encore en manque de connectivité. Alors que des rapports d’étape sont prévus prochainement, l’Avicca se réjouit de ce qu’elle percoit comme une avancée face aux interrogations des collectivités autour du dispositif.

Le ministre du numérique Jean-Noël Barrot a par ailleurs évoqué de nouvelles pistes pour la suite du déploiement du réseau mobile, par exemple un renforcement de la mutualisation des pylônes. Pour l’instant aucun détail n’est dévoilé sur ce potentiel projet visant à pousser les opérateurs à s’installer davantage sur le même site mobile pour proposer une couverture correcte sans déployer de trop nombreuses installations dans une même zone. Il s’agirait cependant d’un projet allant dans le sens d’une meilleure acceptabilité sociale, mais aussi plus respectueux de l’environnement. “Ce à quoi l’Avicca et ses membres ne peuvent évidemment que souscrire“, souligne l’association.

Quant aux bilans annoncés par le régulateur et le gouvernement, l’Avicca salue l’initiative, mais affirme qu’elle restera ” vigilante à ce que ces évaluations gardent bien en ligne de mire l’objectif politique de 2018. N’oublions pas en effet que le New Deal a été rendu possible en échange de renoncements substantiels s’agissant des conditions financières de renouvellement des licences 4G. Ses résultats ne peuvent donc s’en tenir à la seule approche quantitative visant à “cocher” le dispositif de couverture ciblé.”

