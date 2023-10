Free et une chaîne Warner offrent un nouveau contenu gratuit aux abonnés Freebox

En partenariat avec la chaîne Cartoon Network, l’opérateur de Xavier Niel propose de découvrir gratuitement les premiers épisodes d’une série animée très populaire, directement sur l’Aktu Free.

Pour les petits et les plus grands enfants. Vous pouvez dès à présent découvrir les trois premiers épisodes de la série “Le monde incroyable de Gumball”, diffusée en intégralité sur la chaîne Cartoon Network.

Cette série suit le quotidien de Gumball Watterson, un chaton anthropomorphe bleu âgé de 12 ans et de nature optimiste, ainsi que de son compagnon Darwin, un poisson rouge domestique, devenu son frère adoptif après que des bras et des jambes lui aient poussé. Dans cet univers déjanté, une bonne dose d’humour absurde est au rendez-vous et la série a réussi à se faire une place dans le coeur des jeunes adultes tout autant que des enfants.

Pour y accéder, il suffit de se rendre dans la rubrique Aktu Free, accessible directement depuis l’interface de votre Freebox Révolution, player Devialet ou Freebox mini 4K. Pour les abonnés Freebox Pop, il faut vous rendre sur la page d’accueil Android, dans la rubrique dédiée aux applications Free. La chaîne Cartoon network est disponible en option dans le pack WB Family, proposé à 5.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox