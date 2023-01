Le démarchage téléphonique depuis un 06 ou 07 est désormais interdit

Depuis le 1er janvier, le nouveau plan de numérotation de l’Arcep est appliqué et interdit ainsi l’utilisation d’un numéro habituellement attribué à un téléphone portable pour réaliser du démarchage téléphonique.

Nouvelles règles qui devraient éviter de répondre aux appels vous sollicitant. Il y a encore quelques jours, vous pouviez recevoir un appel d’un numéro inconnu se présentant comme un numéro de téléphone portable et avoir la surprise d’entendre une personne vous proposant un service ou une offre promotionnelle. Depuis le début de l’année, cela n’est plus possible.

En effet, comme annoncé par l’Arcep quelques mois auparavant, un nouveau plan de numérotation est désormais effectif et les numéros de téléphones commençant par 06 ou 07 sont désormais exclusivement réservés aux téléphones mobiles. La Direction de l’information légale et administrative (DILA) l’affirme : “les plateformes de démarchage commercial ne pourront plus vous appeler à partir de numéros commençant par 06 ou 07, associés dans l’esprit de tous aux téléphones portables”. Les préfixes 01 à 05 sont également concernés.

Les plateformes souhaitant réaliser du démarchage par téléphone devront ainsi passer par une nouvelle catégorie de numéros commençant par 09 37, 09 38 et 09 39. Ces numéros pourront également être utilisés pour envoyer des messages provenant d’une enseigne commerciale à ses clients ou pour une mise en relation particulière. Une précision cependant : des numéros dits polyvalents commençant par 01 62 ou 63, 02 70 ou 71, etc., ou dont les racines vont de 09 475 à 09 479 correspondant aux départements ou régions d’outremer pourront aussi être utilisés par des plateformes d’appels, à condition que celles-ci en aient reçu l’autorisation de leur opérateur de télécommunication.

