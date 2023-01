Google chrome : les téléchargements bientôt bloqués sur certains sites

Pour plus de sécurité, Google va renforcer sa politique à l’encontre des sites classiques n’étant pas certifiés.

Si le site n’est pas chiffré en HTTPS, les téléchargements ne pourront pas se faire. C’est une croisade de longue date pour le navigateur qui cherche à sécuriser l’accès au web pour ses utilisateurs. Cette norme peut être atteinte grâce à un certificat SSL et va devenir de plus en plus nécessaire si vous devez télécharger des fichiers depuis un site web.

En effet, avec ce certificat la connexion devient plus sécurisé et permet moins d’intercepter les données de l’utilisateur. Depuis quelques temps, Google Chrome affiche ainsi un message d’erreur lors d’un téléchargement depuis un lien en HTTP (sans le certificat), même lorsqu’il provient d’un site validé et sécurisé. Mais il restait encore possible de cliquer sur un tel lien sans recevoir cette alerte. Avec Chrome 111, la firme de Mountain View entend tout simplement bloqué tout téléchargement ne provenant pas d’une URL sécurisée par défaut.

Une mesure qui peut être jugée de bon sens, puisque le principe reste de rendre la navigation plus sûre. Cependant, un certificat HTTPS ne rend pas forcément un site web digne de confiance. Comme souvent, cela doit aller de paire avec une vigilance de l’utilisateur : les pirates et escrocs en ligne n’hésitent pas à utiliser ce certificat pour propager leurs phishing et autres arnaques.

Source : Presse-Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox