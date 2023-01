Free propose un nouveau pack contenant Amazon Prime et le Pass Ligue 1 à certains abonnés Freebox

De quoi tout regrouper sur une seule et même facture pour les abonnés Freebox mini 4K, Pop et Révolution.

Un nouveau pack alors que la compétition vient de reprendre après la coupe du monde. Free annonce en effet proposer une nouvelle offre regroupant l’ensemble des avantages de l’abonnement Prime (plateforme SVOD, livraison ultra-rapide, service de streaming musical…) et l’accès au Pass Ligue 1 d’Amazon.

Cette offre est uniquement proposée aux abonnés mini 4K, Révolution et Pop n’étant pas encore abonnés à l’option Amazon Prime via Free et au Pass ligue 1. Le tout est donc proposé à 19.98€/mois, simple addition du coût d’Amazon Prime (6.99€/mois) et du Pass (12.99€/mois). Le montant sera directement prélevé sur votre facture Free.

Pour accéder à ce pack, il suffit de se rendre sur son espace abonné dans la rubrique télévision. Une rubrique dédiée est alors indiquée sous le nom “Prime + Ligue 1 Uber Eats”. Si vous possédez déjà un compte Prime souscrit depuis Amazon, vous pouvez tout de même opter pour cette offre : le paiement mensuel ou annuel de votre abonnement Prime sera suspendu. A noter cependant, l’offre n’est pas compatible avec les 6 mois offerts aux abonnés Freebox Pop et Révolution.

Une offre ayant pour principal attrait la simplicité de tout regrouper sous une même facture, aucun tarif promotionnel n’étant appliqué par rapport à une souscription séparée.

