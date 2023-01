Insolite : des iPhone 14 appellent inutilement les secours à cause de skieurs

La nouvelle fonctionnalité pensée pour détecter des accidents de la route fait preuve d’une trop grande sensibilité.

Déployée depuis des mois aux États-Unis et plus récemment en France, la fonction d’appels des secours par satellite en cas d’urgence de l’iPhone 14 fait encore des siennes. Des premiers témoignages faisaient déjà état d’une alerte émise lors d’un passage dans des montagnes russes et un arrêt trop rapide, mais cette fois des appels intempestifs ont été causés par … des skieurs.

Dans le pays de l’oncle Sam et notamment dans le Colorado, de nombreux appels inutiles ont été recensés. D’après le centre de secours du Comté de Summit “une quantité considérable de ressources, des coordinateurs , aux agents en passant par les patrouilleurs à ski” ont en effet été mobilisés à cause de plusieurs dizaines d’appels par jour dans certaines régions. La cause : un arrêt un peu trop brusque de skieurs sur les pistes.

Le problème étant que lorsqu’il détecte un crash, l’iPhone 14 appelle automatiquement les secours sauf si l’utilisateur annule l’action à temps. Cependant, sous la doudoune ou dans le pantalon de ski, il peut être difficile de sentir l’alerte et l’appel va donc être fait. Et même si les secours tentent de rappeler directement l’utilisateur, ce dernier n’a pas forcément conscience d’un appel. Un problème réel puisqu’il est difficile d’ignorer ces appels, dans le cas où de réels accidents se produisent.

La firme de Cupertino a affirmé être consciente du problème et travaille sur un correctif pour éviter ce type de problèmes.

Source : via Frandroid

