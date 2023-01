Résiliation des offres mobiles et box : ce qui change en 2023

Avec le début de la nouvelle année, des changements de réglementations s’appliquent et les procédures de résiliation ne sont pas laissées de côté.

Baisse de frais, facilitation pour l’abonné… La résiliation des offres télécoms évolue en 2023. En effet, une baisse des frais a déjà été votée mais il ne s’agit pas de la seule modification proposée.

Pour rappel, lors d’un abonnement avec un engagement de deux ans , vous pouvez résilier au bout d’un an mais en payant tout de même des frais. Si initialement, le projet de loi pour le pouvoir d’achat envisageait la suppression pure et simple de ces frais supplémentaires, c’est finalement une baisse qui a été retenue. Au lieu de payer 25% de l’abonnement pour la période n’étant pas encore passée , le montant a été revu à 20%. Ainsi, dans le cadre d’un abonnement à 40€/mois par exemple, sur lequel il reste encore 12 mois d’engagement, une résiliation occasionnera des frais de 96€ et non pas 120€ comme c’était le cas auparavant.

Un autre changement issu de la loi pour la protection du pouvoir d’achat est également appliqué depuis aujourd’hui et concerne les personnes en difficulté financières. Plus précisément, ceux étant en situation de surendettement n’auront plus à payer d’indemnités de résiliation pour mettre fin à leur abonnement internet ou de téléphonie mobile.

Un autre changement est à venir plus tard dans l’année : en effet, dès le 1er juin 2023, la résiliation d’une offre mobile ou fixe doit être simplifiée pour tous. En effet, cette dernière pourra être réalisée directement en ligne mais aussi en boutique, dès lors que l’adhésion peut se faire également sur internet. Le tout en cliquant simplement sur le bouton résiliation sur le site de l’opérateur.

Source : via Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox