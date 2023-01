Pour plus de communication chez Free, un réseau enterré pour davantage de sécurité ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Free devrait être un peu plus transparent au goût des abonnés.

Plus de 70 destinations en itinérance 4G et désormais 41 en 5G, le forfait 210 Go de Free Mobile permet aux abonnés de voyager dans de nombreuses destinations grâce à son enveloppe data de 25 Go/mois. Pour sa part, l’offre Série Free donne la possibilité de surfer depuis l’Europe et DOM. Heureusement, un membre de la communauté Free a dressé un tableau des réseaux sur lesquels les abonnés Free Mobile peuvent accrocher à l’étranger. Si l’initiative est saluée, certains déplorent que cette liste ait du être réalisée par un Freenaute et non proposée de manière officielle par l’opérateur lui-même.

Un peu de variété dans les langues incluses dans Freebox TV ?

Les packs Maghreb et Maghreb+ disponibles sur Freebox TV, viennent de subir de gros changements avec des retraits de chaînes mais aussi le passage de certains à Freebox TV. Ces modifications ont lancé le débat dans nos commentaires sur le contenu de l’offre basique de l’opérateur. Certains abonnés aimeraient en effet avoir accès à davantage de chaînes internationales sans pour autant devoir souscrire à un pack dédié.

Le déploiement aérien et ses défauts…

Une coupure internet peut avoir de multiples raisons: malfaçons, sabotages, travaux… Mais aussi des incidents plus rares comme les accidents de la route. Nous vous racontions la semaine dernière le cas d’une commune dans le Vaucluse où la connexion a été coupée dû à un choc entre une voiture et un poteau téléphonique. De quoi relancer une question déjà soulevée même par la filière du numérique : après le déploiement de la fibre pour tous, pourquoi ne pas repasser pour tout enterrer et ainsi réduire les risques ?

Pluto TV , pratique mais pas la panacée au goût de certains

La plateforme AVOD évolue régulièrement en proposant de nouveaux contenus gratuits, accessibles facilement à condition d’accepter la publicité. Cependant, la plateforme bien que gratuite n’est pas sans quelques défauts de l’avis de certains utilisateurs. Malgré tout, ce service reste une alternative intéressante à des abonnements payants, pour peu que le contenu proposé vous intéresse.

Les numéros fixes libérés des contraintes géographiques, un changement qui peut laisser froid

Depuis le 1er janvier 2023, une simplification permise par le développement de la voix sur IP lève l’obligation de changer de numéro en cas de déménagement dans une nouvelle zone. De quoi faciliter la vie des abonnés Livebox, Freebox, Bbox et SFR Box par exemple. Jusqu’au 31 décembre 2022, chaque numéro géographique de métropole commençant par 01, 02, 03, 04 ou 05 et était associé à l’une des cinq grandes zones segmentant le territoire métropolitain , elles-mêmes subdivisées en 412 zones plus petites, appelées zone de numérotation élémentaire (ZNE). Ce n’est désormais plus le cas et si cela peut donc faciliter la vie des abonnés, le changement reste assez minime au vu de la baisse d’utilisation des téléphones fixe selon certains lecteurs.

