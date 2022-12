Abonnés Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : 3 nouvelles chaînes bientôt disponibles sur Pluto TV

Pluto TV s’enrichira de 4 nouvelles chaînes le mois prochain.

Après Starsky & Hutch le 6 janvier, 3 nouvelles chaînes débarqueront sur la plateforme de AVOD, Pluto TV. Il s’agit du flux bien être my Zen Fit, ainsi que de Pluto TV Reality, et de Teen Mom.

Pluto TV propose aujourd’hui plus de 100 chaînes en France et près de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphones, tablettes, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

