Il est préférable de ne pas charger son portable la nuit, on vous explique pourquoi

Il y a des petites astuces à connaître pour éviter d’écourter la vie de la batterie de votre smartphone.

Charger son portable à 100% et le laissé brancher n’est pas bon. En tout cas c’est ce qu’affirme Dominik Schulte, le directeur général de BatterieIngenieure, la société allemande de conseil des technologies de batterie. « Si vous chargez votre portable à 100 % et le maintenez à 100 %, en le laissant charger durant la nuit, cela va avoir un effet négatif sur son vieillissement » précise t-il. Cela est lié au batterie au lithium-ion. A noter donc qu’il n’est pas préférable de laisser son téléphone brancher toute la nuit puisque désormais atteindre les 100% se fait en quelques heures maximum. Au delà, le smartphone ne fait que maintenir la charge à 100% ce qui à long terme peut user la batterie.

D’autre part, le spécialiste indique qu’il vaut mieux ne pas décharger totalement son téléphone et de maintenir une charge entre 30% et 80% afin de ralentir le vieillissement de la batterie. Lorsque cela est possible, il est recommandé de recharger quelques minutes votre smartphone à plusieurs moments de la journée afin de ne pas descendre en dessous de 20% de batterie.

A noter que désormais les téléphones récents et situés vers le haut de gamme sont équipés de fonctionnalités permettant d’optimiser la recharge de votre téléphone. Pour résumer la fonctionnalité permet de limiter la charge et donc de ne pas dépasser un certain pourcentage de batterie afin de préserver cette dernière.

Source : Presse Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox