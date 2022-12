Le saviez-vous : les abonnés Freebox peuvent obtenir très vite un forfait mobile gratuit et l’enrichir

Vous ne consommez pas trop de data ou vous voulez ne rien dépenser dans un abonnement pour l’un de vos enfants ? Les abonnés Freebox peuvent bénéficier du forfait voix de Free à 0€/mois au lieu de 2€. Et même y ajouter le nouveau booster 600 Mo à 2,99€/mois.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais être abonné à la Freebox permet d’accéder à des avantages comme faire des économies sur le forfait Free Mobile 4G et 5G illimité avec une réduction de 4€, le tout jusqu’à 4 abonnements souscrits au maximum. Le prix passe alors à 15,99€/mois au lieu de 19,99€/mois, sans engagement. Les abonnés Freebox Pop sont encore mieux lotis avec un tarif affiché à 9,99€/mois.

Ce n’est pas tout puisqu’une autre offre avantageuse a le mérite d’exister. Vous pouvez également bénéficier du forfait 2€ de Free Mobile (50 Mo en 4G+, 2h d’appels, SMS et MMS illimités) pour 0€, mais dans ce cas, la réduction ne s’applique que sur un seul forfait. Et si l’enveloppe de données et les communications ne suffisent pas, l’opérateur propose une option payante permettant de bénéficier de 600 Mo de data par mois et des appels illimités en France métropolitaine. Le forfait vous reviendra alors à 2,99€/mois.

Pour profiter des tarifs préférentiels réservés aux abonnés Freebox, vous devez fournir vos informations lors de la souscription. Si vous n’avez pas pu les communiquer à cette étape, ou si tout simplement vous vous êtes inscrit chez Free (Freebox) entre temps, vous pouvez rattacher votre abonnement mobile afin de bénéficier des avantages abonnés.

Pour cela, rendez-vous sur votre Espace Abonné Mobile à l’aide de vos identifiants. A la rubrique Mon compte, cliquez sur Mon Offre, puis sur Avantage Freebox. Sur l’écran suivant, indiquez enfin vos identifiants Freebox (numéro de téléphone géographique ou 09 ou de type fbx… puis mot de passe associé) et validez.

Si lors de votre inscription, vous aviez renseigné vos identifiants Freebox, alors la réduction est d’ores et déjà appliquée à votre abonnement mobile. Pour ceux qui disposent d’autres lignes, Free recommande de les regrouper sous un même compte si toutefois vous souhaitez profiter de l’ensemble des avantages disponibles

