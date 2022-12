Freebox : plus de 21000 communes désormais éligibles à la fibre de Free et 68 RIP

La généralisation des offres fibre de Free s’est poursuivie à un rythme effréné en 2022. Pas moins de 7739 communes ont été rendues éligibles à sa fibre.

Auréolé de 4,5 millions d’abonnés fibre et de 30,1 millions de prises raccordables en France, Free est plus que jamais le premier opérateur alternatif FTTH. Pour proposer ses offres en fibre optique à tous les Français, le FAI ne cesse de rappeler son ambition d’une présence totale dans les zones rurales à travers la commercialisation de ses box sur tous les réseaux d’initiative publique, même à faible part de marché. Aujourd’hui, pas moins de 68 RIP l’ont accueilli. Au total, 21121 communes sont à présent éligibles, dont 7739 nouvelles rien qu’en 2022 selon Ariase. La grande majorité d’entre elles ( 7139 communes) est desservie par des réseaux d’initiative publique. S’il couvre 90% des locaux dans les zones très denses là où il déploie son propre réseau, Free doit encore faire mieux dans les RIP, avec 63% des logements éligibles en septembre dernier. Dans ces zones, le FAI co-investit aux côtés des collectivités et des opérateurs d’infrastructure.

L’opérateur de Xavier progresse toutefois de manière significative année après année en matière de déploiement puisqu’à titre de comparaison, 3755 communes ont été raccordées en 2020, puis 5530 autres en 2021. Plus d’un foyer français sur deux sont éligibles à la Fibre Free.

