Fibre : le sous-traitant d’Orange, Scopelec, finalement sauvé par un groupe français

Le groupe français Circet reprend la majorité de Scopelec. L’offre des salariés n’a pas convaincu.

Le tribunal de commerce de Lyon a rendu sa décision sur Scopelec, l’un de ses principaux sous-traitants de l’opérateur historique, placé en redressement judiciaire en septembre, à la suite de la perte de la moitié de ses contrats avec Orange, lequel a estimé que les prestations de son partenaire n’étaient plus au niveau. Impacté par une perte de 40% de son chiffres d’affaire, Scopelec devait donc impérativement trouver un repreneur sous peine de couler.

Plusieurs sociétés se sont portées candidates pour racheter l’intégralité ou une partie des activités du premier groupe coopératif français. Selon Le Figaro, la majorité des activités de Scopelec vont être reprises par la société Circet, spécialisée dans le domaine des travaux d’installation et de maintenance de réseaux et d’infrastructures qui compte 3 800 salariés dans l’Hexagone et 15 350 dans le monde.

Le tribunal de commerce de Lyon a donc préféré ce dossier à celui Newscope, projet porté par Carlos Verkaeren récemment nommé à la tête de Scopelec . Il s’agissait du dossier permettant la conservation du plus grand nombre d’emplois ( 1 500 sur 2 300 salariés) et maintenant le statut de Scop. Initialement supporté par l’opérateur historique, ce dernier a finalement choisi de se désolidariser du projet, déclenchant la colère du sous-traitant.

Vainqueur et jugé plus solide, Circet ne conservera que 1 049 salariés de Scopelec. Par ailleurs, les activités des zones Réunion-Mayotte, Sud-Est, ainsi que la branche « usages et services » ne seront pas reprises.

