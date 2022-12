Netflix : 48 jeux gratuits sont désormais disponibles sur iOS et Android, et d’autres arrivent

Netflix a soufflé sa première bougie dans ke monde des jeux-vidéos, son catalogue s’est décuplé en 1 an, le géant de la SVOD est bien aidé également par ses 6 studios.

Lancé dans l’univers du gaming il y a un an, Netflix propose aujourd’hui sur les smartphones iOS et Android pas moins de 48 jeux sur les 50 prévus en 2022, autant dire que son objectif est atteint. Les deux dernières nouveautés sont saluées par la critique et développées par Annapurna Interactive , il s’agit de “Kentucky Route Zero”et “Twelve Minutes” qui vous permet d’interagir avec votre écran pour sortir d’une boucle temporelle cauchemardesque. Lors du premier trimestre 2023, trois nouvelles créations viendront s’ajouter à la liste, « Soldats Inconnus : Frères d’armes », « TMNT : Shredder’s Revenge » soit les Tortues Ninja et «Vikings: Valhalla», vous avez compris.

En y regardant de plus près, le leader de la SVOD cherchent non seulement à proposer jeux indépendants pour tous les goûts mais également des versions vidéo-ludiques de ses licences à succès, comme Stranger Things. En effet, la plateforme compte également sur de nombreux contenus adaptés de jeux vidéos pour son catalogue de série, comme The Witcher ou encore la très remarquée Arcane, tirée de l’univers de League of Legends, qui a elle même entraîné un jeu mobile présent dans le catalogue de Netflix.



Le gameplay de chaque jeu varie, les genres aussi, de l’arcade à la réflexion et l’adresse en passant par l’aventure et les courses de voitures. La sauvegarde est automatique et liée à votre compte Netflix et même à votre profil. Ces opus sont gratuits et sans publicité, à condition de posséder un abonnement Netflix. Si vous êtes déjà connectés sur l’application de la plateforme, le jeu pourra se lancer automatiquement, sinon il faudra bien sûr saisir vos identifiants Netflix ou vous abonner. Les jeux Netflix peuvent être téléchargés et utilisés sur les appareils mobiles : smartphones et tablettes Android, ainsi qu’iPhone, iPad et iPod touch. Pour rappel, la formule Essentiel de Netflix (un seul écran et définition HD) est incluse pour les abonnés Freebox Delta.

Le mastodonte américain compte aujourd’hui 6 studios de jeux maison après l’arrivée dans ses rangs en octobre de Spry Fox, un studio indépendant expert en jeux détente originaux. comme Triple Town, Alphabear et Cozy Grove.

