Clin d’oeil : Bouygues Telecom, premier opérateur à partir en pèlerinage

Bouygues Telecom inaugure une première boutique à Lourdes. Aucun autre opérateur n’est présent.

A l’heure où Free vise les 200 boutiques en quadrillant au mieux le territoire, Orange ferme des points de vente pour réduire ses coûts. De son côté, Bouygues Telecom a multiplié par neuf sa présence dans l’Hexagone en distribuant désormais ses offres mobiles et box au sein des 4500 agences du Crédit Mutuel et CIC, en plus de ses 530 boutiques.

Et l’opérateur ne s’arrête pas puisqu’il a annoncé le 21 décembre, tel un symbole de sa volonté de participer à la redynamisation du cœur des villes, être devenu le seul opérateur à posséder une boutique dans la commune de Lourdes.

Cette nouvelle boutique de l’opérateur nouvellement ouverte dans cette ville connue dans le monde entier pour son site de pèlerinage catholique, est la deuxième du département des Hautes-Pyrénées, après celle implantée à Ibos. “Elle vient remplacer l’ancien magasin de vêtements Patrice Bréal fermé depuis 2019. Avec une surface de vente de près de 50 m2, la boutique située 3, rue Lafitte est un véritable lieu de conseil, de vie et d’échanges et permet aux clients de tester dans les meilleures conditions les dernières nouveautés de l’opérateur”, annonce Bouygues Telecom.

Le maire de Lourdes, Thierry Lavit, s’en félicite : ” La redynamisation commerciale de la ville fait partie des axes prioritaires définis dans le programme politique de la majorité municipale. Lourdes est plus qu’une ville et son attractivité passe par une stratégie commerciale innovante intégrée dans le nouveau positionnement territorial “Lourdes, Cœur des Pyrénées”.

Au-delà d’être au plus proche des abonnés et prospects ou pèlerins de passage, Bouygues Telecom semble réellement s’amouracher de Lourdes puisque ce sont plusieurs centaines de Km de fibre optique qui courent sous les trottoirs de la ville avec “aujourd’hui, plus de 10 000 foyers Lourdais qui peuvent bénéficier de notre réseau fibre”, précise l’opérateur. Son slogan tombe alors sous le sens : “on est fait pour être ensemble”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox