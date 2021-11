Distribution : Bouygues Telecom multiplie par neuf sa présence dans l’Hexagone, fin de CIC Mobile et Crédit Mutuel Mobile

L’opérateur de Martin Bouygues propose désormais ses offres mobiles et fixes dans les 4500 agences du Crédit Mutuel et du CIC. Une nouvelle gamme baptisée “Prompto” voit le jour.

Pour booster son nombre d’abonnés et aussi recruter davantage sur tous les segments, Bouygues Telecom a frappé fort l’année dernière en s’emparant du numéro 5 du mobile en France, EI Telecom et son armada de filiales, Auchan Mobile, NRJ Mobile, Cdiscount Mobile, Crédit Mutuel Mobile et CIC Mobile.

Grâce à cette opération d’envergure, l’opérateur a ainsi renforcé son parc d’abonnés en y ajoutant les 2 millions de clients d’EI Telecom de quoi doubler Free Mobile mais pas seulement puisque l’accord prévoyait également de renforcer son réseau de distribution grâce à 4500 caisses locales du Crédit Mutuel et agences bancaires CIC.

Après avoir formé les commerciaux du groupement bancaire et rendu compatibles les systèmes d’information, Bouygues Telecom propose à présent ses offres mobiles et fibre dans les points de vente du Crédit Mutuel et du CIC, révèle Les Echos. Le réseau de distribution de l’opérateur change ainsi de dimension et se voit multiplié par neuf, lui qui comptait jusqu’à présent 530 boutiques et 2 500 vendeurs et conseillers. L’objectif en 2022 est de recruter 400 000 nouveaux abonnés mobiles et 80 000 abonnés fixes via ce réseau bancaire.

Dans le même temps, les marques CIC Mobile et Crédit Mutuel Mobile disparaissent. Des offres à première vue adaptées seront proposées aux clients actuels mais ces derniers pourront conserver leur forfait sans augmentation tarifaire, promet Bouygues Telecom. Une nouvelle gamme sans engagement “Prompto” voit par ailleurs le jour, celle-ci sera uniquement disponible dans les agences des deux banques mais aussi en ligne.