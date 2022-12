Attention, un nouveau logiciel malveillant veut s’en prendre à vos données personnelles

Un malware sévit sur des faux sites de téléchargement illégal de logiciels. Ce dernier a la capacité de détourner vos données sensibles.

Le pirate piraté. Ce n’est pas une nouveauté, lorsqu’une personne tente d’installer un logiciel piraté, la probabilité que ce dernier soit infecté est élevée. Cette semaine Bleeping Computer fait part de l’existence d’un nouveau malware découvert par des chercheurs spécialisés en sécurité informatique.

Ce malware nommé RisePro circule via une plateforme nommée PrivateLoader. Cette plateforme est un service de distribution de logiciels malveillants déguisé en plateforme de téléchargement de crack ou de logiciels piratés.

RisePro a pour but de voler les données personnelles des personnes ayant installées un logiciel piraté depuis PrivateLoader. “Le voleur cible les cookies, les mots de passe enregistrés, les cartes de crédit enregistrées et les portefeuilles cryptographiques, ainsi que les logiciels installés pour les informations d’identification” explique Sekoia l’une des entreprise de sécurité informatique ayant repérée le malware. D’ailleurs Sekoia précise que RisePro a la capacité de voler des informations provenant d’un navigateur, d’une extension, d’une application, ou encore des cryptomonnaies. Les données dérobées sont revendues sur des sites russes sur le dark web. Les navigateurs comme Google Chrome et Mozilla Firefox font partie de la liste.

Il est donc bon de rappeler que le piratage représente un grand danger et qu’il est fortement préférable de télécharger des logiciel via des sources sûres.

Source : Presse Citron

