Abonnés Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : une nouvelle chaîne dédiée à une série policière culte va débarquer sur Pluto TV

Les quatre saisons de Starsky et Hutch seront disponibles à compter du 6 janvier sur la plateforme américaine gratuite financée par la publicité.

Après MacGyver, Walker Texas Ranger, ou encore Alerte à Malibu, une nouvelle chaîne dédiée à une série culte sera lancée le 6 janvier prochain sur Pluto TV, il s’agit de Starsky et Hutch.

La série policière iconique des années 70’s avait fait son retour en janvier dernier sur la chaîne Paramount Channel appartenant au même groupe que Pluto TV.

La plateforme AVOD de Paramount Global accueillera ainsi les quatre saisons de Starsky et Hutch soit les 93 épisodes. De quoi contenter les nostalgiques des deux «chevaliers au grand cœur qui n’ont jamais peur de rien» comme il est dit dans le générique. C’est aussi l’occasion pour les plus jeunes de découvrir les courses-poursuites en voiture et cascades de l’époque qui ont marqué toute une génération.

Pluto TV propose aujourd’hui plus de 100 chaînes en France et près de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphones, tablettes, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

Source : Satellifacts

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox