Freebox Pop et mini 4K : nouvelle promo 1 mois offert à Paramount+, voici comment en profiter

Le service SVOD de Paramount Global disponible depuis le 1er décembre en France permet de bénéficier d’une période d’essai d’un mois au lieu de 7 jours habituellement.

Une période d’essai plutôt conséquente afin de découvrir Paramount+. En effet, le service de SVOD propose depuis son arrivée une période d’essai de 7 jours afin de découvrir les contenus disponibles. Grâce à un code promo il est possible de jouir d’un mois d’essai gratuit. On vous explique comment en profiter.

Même si vous pouvez souscrire directement depuis la Freebox Pop, mini 4K ou l’Apple TV il faudra passer obligatoirement par la version web pour disposer du mois d’essai gratuit. Rendez-vous sur le site paramountplus.com et cliquez sur s’abonner à Paramount+. Ensuite il faudra renseigner le formulaire vous demandant vos coordonnées. Pour finir, il vous sera demandé quelle formule vous convient, soit mensuelle soit annuelle. Le code promo fonctionne avec les deux options. Après avoir fait votre choix vous accéderez à l’espace de paiement, c’est à cet endroit que vous pourrez indiquer le fameux code. Vous trouverez enn dessous du récapitulatif un encart nommé “Vous avez un code promo ?”. Cliquez dessus et utilisez le code “1923”. Une fois cela fait, la période d’essai affichera bien “1 Mois gratuit”. Finalisez l’opération et ensuite il suffira de connecter votre compte Paramount+ depuis l’application sur votre player Pop, mini 4K ou Apple TV.

Plusieurs points à prendre en compte

A noter que cette offre est disponible pour les personnes n’ayant pas encore accédé à une période d’essai. Si toutefois vous souhaitez profiter de cette offre il suffira de souscrire avec une autre adresse e-mail. L’offre étant sans engagement, si vous voulez bénéficier uniquement du mois d’essai et résilier directement c’est tout à fait possible, cela n’annulera pas votre accès gratuit. De plus concernant l’abonnement annuel, ce dernier permet de bénéficier de deux mois offerts. Grâce au code promo cela reviendra à un total de 3 mois offerts sur une période de 12 mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox