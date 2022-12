Free lance une nouveauté dans sa nouvelle application Freebox – Espace Abonné

Free intègre la boutique Samsung TV dans son application Freebox – Espace Abonné sur iOS pour le moment.

Depuis fin novembre, les abonnés Freebox peuvent acquérir un téléviseur Samsung à prix Free en étalant le paiement sans frais supplémentaires depuis leur espace abonné. Désormais, une nouvelle possibilité s’offre à eux puisque l’opérateur intègre ce 23 décembre la boutique Samsung TV directement dans l’application Freebox – Espace Abonné dans sa version iOS. Pour en profiter, il suffit de télécharger la mise à jour 1.1.3 déployée actuellement, laquelle améliore dans le même temps les performances de l’application.

Lancée par Free fin septembre, Freebox – Espace Abonné permet aux clients Freebox de gérer à tout moment leurs factures depuis leur smartphone à la fois sur Android et iOS, mais aussi de vérifier et modifier leurs informations personnelles, ou encore d’accéder au suivi de vos commandes, de mettre à jour les coordonnées bancaires ou encore de profiter de l’assistance et Free Proxi. Pour en savoir plus, découvrez notre test.

