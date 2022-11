Nouveau : Free permet à ses abonnés Freebox d’acheter une Smart TV Samsung 4K en crédit gratuit et en promo

Avis aux abonnés Freebox, vous pouvez désormais choisir directement votre téléviseur depuis votre espace abonné, Free propose désormais un espace dédié à ce type d’achat.

Surprise, et si vous preniez votre TV 4K chez Free ? L’opérateur de Xavier Niel propose en effet à ses abonnés déjà existant une sélection de téléviseurs connectés qu’ils peuvent acheter sur 30 mois. Après un partenariat avec la marque à la pomme (Apple TV 4K), c’est désormais avec Samsung que Free signe.

En effet, en vous connectant depuis votre espace abonné vous pouvez retrouver un encart ou une section dédiée dans la rubrique TV vous invitant à acheter un nouveau téléviseur. Pour l’heure, aucune rubrique dédiée n’est disponible sur le site web pour les nouveaux abonnés.

En cliquant sur j’en profite, vous avez ainsi accès à une page répertoriant les huit modèles de Smart TV Samsung disponibles, avec des tailles d’écran variant entre 43″ et 65″ avec soit une technologie UHD 4K ou QLED 4K. Toutes sont proposées uniquement via un paiement échelonné sur 30 mois sans frais. Le montant de ces derniers varie selon la taille et la qualité du modèle. Selon nos constatations, le prix est le même pour tous les abonnés Freebox, en tout cas pour les Freebox Delta et Pop.

Chaque tarif indiqué est celui effectif après une remise et une ODR selon le modèle

Sur les 8 modèles proposés, 6 bénéficient d’une remise immédiate, d’une offre de remboursement ou des deux. Concernant les offres de remboursement, ces dernières sont uniquement accessibles sur demande après l’envoi d’un formulaire proposé par Samsung. Ces promotions sont valables jusqu’au 10 janvier prochain.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox