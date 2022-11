Les problèmes de fibre refroidissent les ardeurs, une menace pour la fin du cuivre

L’industrie se questionne sur la potentielle réalisation de la fermeture du réseau cuivre et voit des obstacles au plan d’Orange.

La plan de fermeture du réseau cuivre était sur toutes les lèvres lors du congrès de l’AMF et du Trip d’automne de l’Avicca le 22 novembre dernier. Avec des premières expérimentations dans 6 communes et des lenteurs de déploiement observées, les inquiétudes émergent.

Si la responsable du projet Cuivre d’Orange affirme tenir une feuille de route pour l’opérateur historique, le calendrier semble pour sa part assez difficile à respecter. Dans les communes où la fin du réseau est testée en 2022, la migration s’avère bien plus lente que prévue. “Dans les Ardennes [quatre communes mixant des profils ruraux, urbains et pavillonnaires], sur 3.500 locaux, 800 foyers restent encore à basculer. Si l’on suit la courbe de progression, au 31 mars 2023, date à laquelle la migration est censée être achevée, on en aura encore 300“, s’inquiète Franck Siegrist de la région Grand Est.

Cette résistance concerne avant tout les personnes les plus éloignées du numérique, par exemple pour celles n’utilisant que le téléphone qui ne voient pas d’intérêt au niveau financier. Cette résistance se voit aussi du côté des professionnels et des entreprises : d’après une étude Covage-Infranum, “20% des entreprises veulent rester à l’ADSL”.

D’après Patrick Chaize, sénateur et président de l’Avicca, les divers “couacs”, “fausses notes” et autres “défauts d’orchestration” nuisent à “la symphonie inachevée du THD“. Et si Covage et SFR se sont engagés à remettre en état près de 1000 armoires, cela ne suffira pas forcément à effacer les doutes causés par les différents problèmes et malfaçons qui peuvent être observés à l’échelle nationale.

De plus Nicolas Guérin, déplore “l’absence de réponse des pouvoirs publics” aux questions de l’opérateur historique concernant son plan cuivre. Parmi lesquelles la mise en place d’un service universel du haut débit, le financement massif des raccordements complexes ou encore des obligations de fibrage.

Source : Banque des territoires

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox