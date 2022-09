Découvrez la nouvelle application officielle de Free pour gérer son compte Freebox

Après des tests en bêta et en alpha, l’opérateur de Xavier Niel a lancé cette semaine sa toute nouvelle application “Freebox – Mon espace abonné”. Univers Freebox vous propose un test assez complet sur les possibilités permises par ce nouvel outil bien pratique.

Disponible depuis hier sur iOS et Android, une nouvelle application vient s’ajouter à la flotte d’outils proposés aux abonnés Freebox pour gérer au mieux leur expérience utilisateur. Celle-ci se focalise sur la gestion des informations liées à votre compte Freebox, pour proposer un espace abonné pensé intégralement pour les appareils mobiles.

Vous pouvez ainsi la télécharger gratuitement sur votre magasin d’application et Univers Freebox vous propose un tour du propriétaire pour découvrir les divers usages proposés par Freebox – Mon espace abonné. Il faudra cependant vous munir de vos identifiants Free pour vous connecter à votre espace. Notons qu’il n’est absolument pas nécessaire d’être connecté à votre réseau pour accéder à toutes les fonctionnalités.

Une clarté d’utilisation assez louable

Avant la saisie de vos identifiants, vous verrez un ensemble de diapositives défiler vous présenter les diverses utilisations possibles de votre application. Vous pouvez toutes les lires ou les passer, il faudra ensuite saisir vos identifiants. Vous pouvez les enregistrer et si vous avez oublié votre mot de passe, un bouton est proposé pour le réinitialiser.

Une fois connecté, vous atterrissez sur une page d’accueil vous proposant les informations importantes autour de votre offre. Free a fait le choix de proposer des boutons cliquables plutôt qu’une arborescence permettant ainsi un accès rapide à chaque donnée que vous souhaiteriez consulter. Ainsi, en cliquant sur votre offre vous pouvez retrouver un récapitulatif de ce que propose votre forfait globalement, vous pouvez également accéder à votre dernière facture. Dans un bandeau pour l’instant vide, vous retrouverez également certaines offres promotionnelles proposées aux abonnés, selon leur disponibilité.

On peut également noter un bouton dédié au WiFi, qui vous laissera ainsi trouver le mot de passe, le nom de réseau ou même un QR Code pour se connecter aux réseaux sans-fils de votre box. En effet, si vous avez paramétré plusieurs réseaux en fonction de la carte WiFi de votre offre, il vous sera demandé d’en choisir un pour accéder à ces diverses informations. A noter concernant votre clé WiFi, il est proposé de l’afficher en clair mais elle est dissimulée de base et vous avez également un bouton cliquable permettant de le copier directement, plus facile pour le partager à un proche.

Vous pouvez naviguer entre quatre sections grâce à un bandeau présent en bas de votre écran. L’une d’entre elle, sobrement intitulée “factures”, vous apportera toutes les informations nécessaires pour comprendre ce que vous payez chaque mois. Outre l’affichage de l’intégralité des paiements, triés par année, l’opérateur propose également de retrouver votre dernière facture mais surtout un outil assez pratique : un guide de facture. Il vous suffit pour cela de cliquer sur “comprendre ma facture”.

Tout d’abord, un récapitulatif d’information claires par exemple sur la différence entre votre première facture et le prix de votre abonnement. Mais si vous souhaitez la comprendre encore mieux, vous pouvez cliquer sur “consulter le guide de facture”. Ce dernier entend “vous accompagner dans la compréhension de votre offre“, avec un spécimen de lecture divisé en quatre points cliquables, chacun expliqué clairement.

Une page est également dédiée à l’assistance. Celle-ci est assez simplement une retranscription du site web dédiée, avec une adaptation pour le petit écran de votre smartphone. On peut cependant noter la possibilité d’accéder aux différents moyens de communiquer avec son opérateur en cas de problème. A noter également, si vous vous trouvez dans une zone éligible, vous pourrez retrouver dans cette section vos échanges avec le service d’assistance de proximité Free Proxi. Ce n’est pas notre cas ici.

Des possibilités pratiques pour gérer son compte depuis sa poche

Outre ces sections avant tout informatives, une dernière est présentée, nommée réglages. C’est ici que vous allez pouvoir effectuer plusieurs modifications sur votre espace abonné. La division est faite assez clairement avec d’un côté vos informations personnelles, où vous pourrez modifier l’email ainsi que le numéro de téléphone de contact. Une rubrique est dédiée à la gestion de mot de passe de votre espace abonné, où vous pourrez par exemple opter pour un mot de passe plus sécurisé avec des conseils fournis par l’opérateur.

De même, plusieurs options sont liées à la facturation. Dans cette section dédiée vous pouvez par exemple choisir la manière dont vous souhaitez recevoir (ou non) vos factures, mais aussi changer votre RIB si besoin pour éviter tout problème, si vous changez de banque par exemple.

Vous pouvez également choisir d’activer ou non les notifications de votre application, qui sont accessibles à tout moment via le petit bouton en forme de cloche affiché en haut à droite de votre écran. Noter votre application et accéder à sa politique de confidentialité est également possible.

Verdict

Cette nouvelle application remplit toutes les cases d’un bon portage d’espace abonné. Toutes les informations réparties dans seulement quatre catégories et accessibles en un clic depuis chacune d’entre elle permet une expérience d’utilisation intuitive. Durant notre utilisation, nous n’avons pas rencontré de bug. On peut cependant noter qu’il n’est pas possible de modifier ses options ou de gérer ses divers abonnements souscrits au sein de l’offre Freebox (Netflix, Amazon Prime…) ou les bouquets TV par exemple. En attendant, pour une application venant d’être lancée, elle pourra permettre aux abonnés Freebox de se retrouver facilement dans leur offre Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox