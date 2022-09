Free fait le point sur son réseau mobile et annonce éteindre désormais plus de fréquences la nuit

L’opérateur annonce avoir initié l’extinction de plusieurs fréquences 3G,4G et 5G la nuit lorsque le trafic le permet.

La journée des communautés de Free a été l’occasion pour l’opérateur de donner quelques éclaircissements sur l’état de son réseau mobile dans l’Hexagone. Fort de plus de 23 000 sites activés, Free Mobile propose désormais une couverture de 99.8% de la population en 4G et 84.3% en 5G, avec un déploiement assez stable d’environ 2000 nouveaux sites actifs par an.

Bertrant Fievet, responsable des réseaux radio chez Iliad a également fait le point sur l’utilisation de certaines fréquences, notant par exemple que la 4G en 2100 MHz est déployée sur plus de 4000 sites. Mais certaines fréquences sont quant à elles éteintes dans certains cas. Ainsi, Free Mobile confie avoir expérimenté l’extinction de fréquences 3G en 2100 MHz à Bordeaux.

Mais depuis mi-septembre, l’opérateur va plus loin. Après avoir annoncé la mise en veille de ses antennes 2 600 MHz la nuit en octobre 2021 dans le cadre des mesures mises en place pour l’environnement, l’opérateur poursuit dans cette logique. Ainsi, lorsque le trafic est suffisamment faible, les cellules 3G et 4G en 2100 Mhz sont éteintes entre minuit et 5h du matin. C’est également le cas pour les installations 5G en 3700 MHz. De plus, les cellules 4G sur la bande 1800 MHz ont également un MiMo (amplification de la portée et des débits) réduit durant cette même période.

L’opérateur précise par ailleurs qu’en cas de hausse du trafic, les antennes mises en veilles se réactivent automatiquement. Le but derrière cette extinction de fréquences est de faire des économies d’énergies, puisque cette initiative entraîne une baisse de la consommation électrique estimée de 5% à 10% par site, selon leur trafic.

