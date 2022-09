Amazon offre pendant 4 mois l’un de ses services, accessible à tous

4 mois gratuits au lieu d’un pour les nouveaux abonnés à Amazon Music Unlimited.

Avis aux fans de musique désireux d’essayer gratuitement pour la première fois Amazon Music Unlimited. Jusqu’au 13 octobre 2022, les nouveaux clients à la plateforme de streaming musicale du géant américain résidant en France métropolitaine, 4 mois d’abonnement sont offerts.

“A la fin la période de gratuité, et sans annulation de votre part, vous serez prélevé de 9,99 € par mois. L’abonnement peut être annulé à tout moment. L’offre n’est valable qu’une fois par client et compte client. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours”, précise Amazon dans ses conditions générales.

A l’instar de Spotify et Deezer, Amazon Music Unlimited est un service d’abonnement de musique proposant 90 millions de titres dont 75 millions en HD et des millions en Ultra HD. Son catalogue est sans cesse enrichi de contenu en audio spatial mastérisé en Dolby Atmos. Le format audio 3D “360 Reality Audio” est disponible via l’application Amazon Music sur les appareils iOS et Android avec n’importe quel casque. Les utilisateurs ont également la possibilité de diffuser à partir de n’importe quelle source vers certaines enceintes connectées, telles que “Echo Studio, Sony SRS-RA3000 et Sony SRS-RA5000”. Pour souscrire à Amazon Music Unlimited, il n’est pas nécessaire d’être un membre Prime.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox