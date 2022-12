Clin d’oeil : il se bat contre un pylône de SFR mais installe des éoliennes

La pollution visuelle c’est toujours mieux chez les autres.

Insolite. Dans le Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté, un riverain pas comme les autres a eu gain de cause dans son combat face à l’implantation d’une antenne de SFR. Une pollution visuelle constatée qui a conduit le tribunal administratif à obliger la commune et l’opérateur à revoir leur copie, et donc à lui donner raison.

Si ce cas peut en substance paraître courant, c’était sans compter la profession de l’opposant. Selon les informations de L’Est Républicain, ce dernier n’est autre qu’un dirigeant d’une entreprise qui installe des éoliennes dans la zone rurale environnante. Le quotidien régional se permet ainsi d’ironiser sur la situation : “Alors c’est vrai que, s’agissant de pylônes mesurant entre 80 et 100 mètres, et d’équipements culminant, pales comprises, à quelque 150 mètres, il s’y connaît en termes d’impact visuel, permanent et continu”. Il se pourrait ainsi que ce riverain se soit servi de sa propre expérience eu égard à diverses oppositions face aux projets d’implantation des aérogénérateurs comme lui, pour élaborer sa stratégie d’attaque contre le pylône de SFR.

