Des projets de déploiement pour voyager en Europe sans perdre la 5G

La Commission européenne a confié à l’entreprise Cellnex plusieurs projets de connectivité 5G à l’échelle européenne. Dont des corridors reliant la France et l’Espagne.

Pour un trajet sans jamais perdre sa connexion. Six projets ont été confiés à la TowerCo Cellnex pour créer des espaces entièrement couverts en 5G reliant divers pays européens. Outre deux études visant à relier l’Italie et l’Autriche, quatre corridors routiers reliant l’Espagne à la France et le Portugal à l’Espagne sont déjà clairement prévus.

La liaison doit ainsi être faite entre Barcelone et Montpellier ainsi qu’entre Bilbao et Bordeaux pour ce qui concerne l’Hexagone. Deux autres projets doivent relier Salamanque et Porto mais aussi Vigo et Mérida-Evora au Portugal. Le but est assez clair : fournir la 5G de manière ininterrompue pour les services de sécurité routière mais aussi pour les véhicules circulant le long de ces corridors.

Le projet représente 34 sites à déployer pour Cellnex, qui compte bien sûr travailler avec des opérateurs partenaire pour couvrir les 1400 km qui composent ces corridors. « Cellnex investit dans les avantages que la numérisation de ces corridors routiers apportera, non seulement aux véhicules connectés, mais également aux gestionnaires de réseaux routiers, aux services d’urgence, à la logistique et aux opérateurs de flottes ainsi qu’aux passagers eux-mêmes », a déclaré Eduardo Fichmann, directeur mondial de l’innovation et Stratégie produit chez Cellnex. « Les opérateurs mobiles et les différents acteurs publics et privés du secteur de la mobilité se joignent au projet et collaborent au développement de nouveaux services qui seront possibles grâce au déploiement de ces infrastructures.” ajoute-t-il.

L’ensemble du projet représente 24 millions d’euros, dont 50% seront financés par la Commission européenne et l’établissement des corridors doit commencer dès le mois de janvier, pour finir en décembre 2025. En terme d’usage,si l’on peut penser à permettre de naviguer sur son smartphone à l’arrière d’une voiture sans perdre de réseau, on peut également considérer ces déploiements comme nécessaires pour l’avancée de la conduite autonome.

Source : Telecoms.com

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox