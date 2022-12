L’application Free Ligue 1 désormais incluse dans le forfait Free Caraïbe

Les abonnés au forfait 120 Go à 9,99€/mois de Free Caraïbe peuvent désormais profiter d’un accès premium inclus à l’application Free Ligue 1.

Plus de 6 mois après son lancement dans les Caraïbes avec son forfait 120 Go à 9,99€/mois, Free y exporte son application Free Ligue 1, désormais disponible gratuitement pour les abonnés. Un lancement qui intervient seulement quelques jours avant la reprise du championnat, prévue le 28 décembre.

Free propose la seule offre qui permet à tous les fans de football de visionner 100% des matchs du championnat de France sous forme d’extraits vidéo en quasi-direct. L’application est téléchargeable gratuitement sur iOS et Google Play. L’ensemble de son offre gratuite est aussi disponible sur le site internet : www.free-Ligue1.fr. Pour les abonnés Free Caraïbe enMartinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Guyane, le flux vidéo en quasi-direct est déjà inclus. Les abonnés aux autres opérateurs mobiles peuvent accéder aux extraits en quasi-direct des matchs pour 3,99€ par mois, sans engagement. Les buts et les résumés restent accessibles pour tous gratuitement.

Lancée en août 2020,Free Ligue 1 continue de marquer des points, et de gagner de nouveaux utilisateurs, son lancement dans les Caraïbes tombe sous le sens, et s’inscrit dans la logique de redonner du pouvoir d’achat de l’opérateur. En octobre, Thomas Reynaud, directeur d’Iliad maison mère de l’opérateur, s’est félicité du succès du service tout en distillant quelques chiffres : “Aujourd’hui Free Ligue 1 représente plus de 20% de l’audience du foot en France, on a en moyenne sur chaque journée de championnat entre 300 000 et 350 000 utilisateurs uniques”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox