Remplacer la batterie de son iPhone, iPad ou MacBook sera bientôt plus cher

Une hausse qui doit arriver le premier mars 2023, variant entre 24 et 60€ selon l’appareil.

Si une telle opération est prévue, ne patientez pas trop. En effet, des changements ont été apportés à la page de réparation de batteries de certaines des produits Apple. Sous le comparateur mis à disposition par la firme de Cupertino, un avertissement est en effet indiqué : “les frais actuels de service hors garantie de la batterie s’appliqueront jusqu’à la fin du mois de février 2023. À compter du 1er mars 2023, les frais de service hors garantie de la batterie augmenteront de 24 € pour tous les modèles d’iPhone antérieurs à l’iPhone 14.”

Ainsi, comme l’indique iGen, alors qu’un remplacement de batterie pour un iPhone allant du X au 13 Pro Max coûte actuellement 75€, une fois la date butoir passée les frais s’élèveront à 99€. Pour les modèles en dessous, au 1er mars l’opération coûtera 79€ contre 55 € actuellement.

Les iPad sont également concernés puisque l’opération coûtera 40€ plus cher pour les iPad pération coûtera 40 € de plus qu’aujourd’hui pour les modèles d’iPad suivants : iPad Pro 12,9 pouces (5e génération et modèles antérieurs), iPad Pro 11 pouces (3e génération et modèles antérieurs), iPad Pro 10,5 pouces, iPad Pro 9,7 pouces, iPad mini (6e génération et modèles antérieurs) et iPad Air (5e génération et modèles antérieurs). De même, les Macbook Air voient le remplacement de leur batterie augmenter de 36€ et pour les Macbook et Macbook Pro, comptez une hausse de 60€.

Ces tarifs concernent avant tout la boutique officielle du géant américain. Les personnes ayant souscrit à AppleCare+ ne seront pas concernés sous certaines conditions.

