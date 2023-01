Les internautes se lâchent sur les réseaux : carton rouge pour Free, les Livebox n’aiment pas le corps à corps

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Carton rouge pour Free et cette télécommande de Freebox Delta. On ne dit pas merci.

Magnifique sav #freebox. Après 12 jours je reçois enfin une télécommande avec les piles qui coulent , baveusent🤮 et elle ne marche pas . 3eme appel on me dit de rappeller lundi et on me dit au-revoir. Partager svp #savfree ##savfreebox @Freebox @free pic.twitter.com/oFdV3PgQlg — IMAXX_Z (@IMAXX90807994) December 31, 2022

Nettoyer un plat de nouilles et rendre une armoire fibre plus belle que jamais à l’intérieur. Chapeau bas au technicien.

La fausse technique pour profiter de Netflix pendant 4 ans gratuitement !

Créez un compte Netflix le 29 janvier et profitez de l’essai gratuit d’un mois qui devrait se terminer le 29 février SAUF que le 29 février se produit qu’une fois en 4 ans. Profitez alors de Netflix pendant 4 ans 😎 pic.twitter.com/2eIwJWmjvp — Conseils d'Enc*lés (@ConseilDenc) January 1, 2023

Ces Freenautes auraient pu faire mieux avec ton cet attirail. Mais nPerf leur a offert un cadeau !

Bilan des courses : 526Go consommés en 3 jours, merci @free 😬 pic.twitter.com/HY91smgFzr — Gabriel 👨🏻‍💻 (@GabDu77_) January 2, 2023

La logique d’Orange et ses Livebox

Et bien je vais aller la mettre dehors la Livebox dans ce cas. pic.twitter.com/N6vVIecWAH — Léo 🌚 (@ErethaariO) December 30, 2022

Quand Netflix demande sur quel support vous consommez Twitter principalement, il y a parfois des surprises. On a connu mieux que la Freebox Révolution pour ça!

Sur Freebox révolution — 𝙿𝚎𝚎𝚏 (@PeefVFX) December 29, 2022

Un peu d’histoire avec Orange et les techniciens du cuivre il y a 40 ans.

La barbe est revenue à la mode😁, mais les cabines📞 ont disparu et on a troqué le cuivre contre la #Fibre.#Réseau #telecoms https://t.co/dz8VjLe20a — Orange Auv-Rh-Alpes (@OrangeAuRA) December 28, 2022

