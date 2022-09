Pour plus de clarté et limiter les abus pour les abonnés, l’ARCEP modifie le plan de numérotation téléphonique : découvrez à quoi correspond chaque numéro

U nouveau plan de numérotation téléphonique pour limiter les abus et plus de lisibilité pour les abonnés.

L’Arcep annonce ce soir avoir adopté une décision modifiant le plan national de numérotation. Il s’agit notamment d’introduire des mesures visant à renforcer la protection des utilisateurs contre les fraudes et abus, à accompagner l’innovation et le développement des nouveaux usages. Elle contribue également à améliorer la gestion de la rareté des ressources en numérotation et à tenir compte de la transposition en droit français du dernier code des communications électroniques européen.

Dans le même temps, par souci de lisibilité pour les abonnés, l’Autorité réserve l’utilisation des numéros mobiles en 06 et 07 – durablement attachés à un utilisateur dans l’esprit de tous – exclusivement aux services de communications interpersonnelles. Elle associe ainsi à ce type de numéros la fourniture obligatoire par les opérateurs d’au moins un service d’appels vocaux et de messages. Les usages non interpersonnels de numéros mobiles basculeront donc vers d’autres catégories de numéros, telles que la nouvelle catégorie de la nouvelle catégorie de numéros en 09 pour plateformes précitée ou celle des numéros mobiles de longueur étendue.

L’organisation des numéros de téléphone du plan national de numérotation suit le schéma simplifié suivant :

Numéros commençant par Type de service 01 – 05 Numéros géographiques (sans contrainte d’implantation géographique à partir du 1er janvier 2023) 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948, 0949 (France métropolitaine) 09475 (Guadeloupe, St-Martin, St-Barthélemy) 09476 (Guyane) 09477 (Martinique) 09478, 09479 (La Réunion, Mayotte) Numéros polyvalents vérifiés (pouvant être utilisés comme numéro d’appelant par des systèmes automatisés d’appels et d’envoi de messages) 06 – 073 à 079 Numéros mobiles 0700 Numéros mobiles de longueur étendue « M2M » (14 chiffres) 08 Numéros à 10 chiffres pour services à valeur ajoutée 09 Numéros polyvalents 0937 à 0939 Numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique 30, 31, 32, 34, 36, 39 Numéros à 4 chiffres pour services à valeur ajoutée 118 Numéros à 6 chiffres de services de renseignements téléphoniques 15 : SAMU,

17 : Police ou Gendarmerie,

18 : Pompiers,

112 : Numéro d’urgence européen (permettant d’accéder aux trois services ci-dessus)

114 : Urgences pour personnes sourdes ou malentendantes

115 : Urgences sociales (ou « SAMU social »)

116 000 : Enfants disparus

116 111 : Enfance en danger

116 117 : Permanence des soins ambulatoires

119 : Enfance maltraitée

191 : Sauvetage dans les airs

196 : Sauvetage en mer

197 : Alerte attentat – Alerte enlèvement Numéros d’urgence

