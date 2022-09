Freebox Mini 4K, Pop et Delta : nouveau contenu disponibles en 4K

Du nouveau sur la Freebox pour les abonnés qui disposent du matériel compatible 4K.

S’il y a peu de contenus disponibles en 4K sur les Freebox, cela évolue tout doucement. Nous vous annoncions il y a peu l’arrivée d’une nouvelle chaîne 4K incluse pour tous les abonnés, Freebox à savoir INULTRA disponible sur la canal 104 de Freebox TV. Mais les chaînes 4K déjà disponibles ajoutent également de nouveaux contenus, même si cela est plutôt rare. C’est le cas de TF1 4K, canal 101, également disponible gratuitement pour les abonés Freebox idoine, à savoir Delta, Pop et Mini 4K, qui va diffuser une nouvelle série.

Celle-ci est intitulée “les combattantes” et commencera sa diffusion le 19 septembre prochain à 21h10 sur le canal 101 de Freebox TV. Pour ceux qui ne la connaisse pas, voici lé résumé de la série :

Septembre 1914. Depuis quelques semaines, les combats font rage. Dans un petit village de l’est de la France, à quelques kilomètres de la zone allemande, quatre femmes se retrouvent projetées au cœur de l’horreur : Marguerite (Audrey Fleurot), prostituée parisienne aussi mystérieuse que flamboyante que l’on soupçonne d’être une espionne ; Caroline (Sofia Essaïdi), épouse de Victor Dewitt, propriétaire d’une usine de voitures, parti au front. Elle se voit propulsée à la tête de l’entreprise familiale, défi colossal et inédit pour une femme du début du siècle ; Agnès (Julie de Bona), mère supérieure d’un couvent réquisitionné et transformé en hôpital militaire. Dépassée par l’afflux de blessés, Agnès est de plus en plus tourmentée et questionne ses choix de vie ; et Suzanne (Camille Lou), jeune infirmière féministe recherchée pour meurtre… Elles sont Les Combattantes : quatre femmes exceptionnelles qui durant huit épisodes traverseront un moment tragique de l’Histoire de France”

A noter que sur TF1 4K vous pouvez aussi retrouver la série Good Doctor dont les prochains épisodes seront diffusés le 14 septembre à 21h10 et 21h55 ainsi que le 21 septembre à 21h10 et 21h55 .

TF1 4K, est disponible et incluse pour les abonnés disposant d’un débit supérieur à 17 Mbits/s et équipés d’une Freebox 4K. Cela concerne donc les Freenautes disposant d’un Player mini 4K, qu’ils soient abonnés au Forfait Freebox mini 4K ou aux Forfaits Freebox Révolution avec l’option multi-TV mini 4K mais aussi aux abonnés Freebox Delta, One et Pop. La chaîne est déjà active. Pour en profiter, il est nécessaire de disposer d’un téléviseur 4K.

