Free et Canal+ offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One

Pour la rentrée, Free vous propose de découvrir un nouvel épisode d’une série Canal+ gratuitement sur votre Freebox. Un nouveau cadeau de Free et de Canal. Vous pouvez dès à présent vous rendre sur l’Aktu Free depuis votre player Freebox Révolution, Delta, mini 4K ou One pour découvrir le premier épisode de la série “Conversations with friends”. Cette série suit Frances et Bobi, deux exs devenues meilleures amies et complètement inséparables. Au fil de leurs rencontres, le lien entre les deux femmes va être mis à rude épreuve. Il s’agit d’une adaptation de Conversation With Friends de Sally Rooney. @canalplus vous offre le 1er épisode de la série Conversations with friends 🙌

Pour découvrir les aventures de Frances et Bobbi, rendez-vous sur l’Aktu Free ! #canalplus pic.twitter.com/LXi4hsmsZY — Free (@free) September 5, 2022 Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox