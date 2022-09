Android 14 prendra en charge les appels et SMS par satellite

Alors que SpaceX et T-Mobile entendent proposer les communications par satellites pour aider les personnes dans des zones reculées à communiquer, Google annonce une compatibilité à venir sur Android.

Un sujet qui semble intriguer l’industrie : les communications par satellites sont au coeur des discussions notamment aux États-Unis, avec une annonce récente d’un partenariat entre SpaceX et l’opérateur T-Mobile pour proposer cette fonctionnalité, avec des premiers tests l’année prochaine.

Hiroshi Lockheimer, vice-président senior d’Android chez Google a confirmé que la firme de Mountain View allait se pencher sur ce moyen de communication dans la prochaine version majeure d’Android. « C’est fou de penser aux expériences utilisateur pour les téléphones qui peuvent se connecter aux satellites. Lorsque nous avons lancé le G1 (NDLR : le HTC G1 ou HTC Dream) en 2008, il était difficile de faire fonctionner la 3G en plus du Wifi. Maintenant, nous travaillons sur les satellites. Cool ! Nous sommes ravis d’aider nos partenaires à activer tout cela dans la prochaine version d’Android »

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in '08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we're designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android!

