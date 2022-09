Les internautes se lâchent sur les réseaux : Xavier Niel en plein égo trip, Reef lance la “souscription par like” face à Free

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Reef, le faux opérateur mobile qui va mettre Free en PLS, lance désormais son offre pour les entreprises, “la souscription se fait par like”.

Pour le moment, la souscription se fait par like 👍 https://t.co/V2lUs54rQR — Reef ☎️ (@reef_telecom) September 5, 2022

Plus que jamais présent cet été sur Twitter, Xavier Niel frime. Et pourquoi pas renommer Free en Xavier Telecom ?

Le premier appel téléphonique raconté avec humour par Orange !

Privé de connexion fibre depuis une semaine, un abonné Sosh fait un caca nerveux !

Félicitations à @Sosh_fr et ses équipes qui recevront d'ici peu 5 kg de merde emballée directement dans leurs locaux pour les remercier de cette compétence à toute épreuve 👍 — Qui qu'a mis ça là pis qu'a pas balayé ? (@Misteur_Lee) September 5, 2022

Chaque opérateur a remporté un baromètre différent cette année, pas de jaloux !

S'il y a une chose de sûr en 2022, c'est que quelque soit votre opérateur vous pouvez être fier de lui car il est N°1 sur un critère 😏😁 🟧 Orange ➡️ Sur les réseaux mobiles

🟥 SFR ➡️ Sur la 5G

🔵 Bouygues ➡️ Sur le Wifi

🆓 Free ➡️ Sur l'internet fixe hors WiFi (ADSL+Fibre) pic.twitter.com/ww395JAXQh —  Alex 🇫🇷📶 (@AlxTelconnected) September 5, 2022

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox