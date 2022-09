Orange, SFR et Bouygues Telecom veulent tester un suivi publicitaire sur la carte SIM des abonnés

Un identifiant dédié à votre carte SIM pour proposer une publicité adaptée pour les abonnés mobile. Un projet porté par Vodafone mais qu’Orange, Bouygues Telecom et SFR vont essayer en France.

Une carte SIM qui suit vos habitudes pour une publicité ciblée. Vodafone se penche depuis le début de l’année sur un système d’identification publicitaire nommé TrustPid, permettant un suivi de l’utilisateur directement auprès de son opérateur mobile en Europe. Dans l’Hexagone, Orange, SFR et Bouygues Telecom prévoient de s’y essayer.

Concrètement, il s’agirait d’un simple ID associé à votre carte SIM. Si les données liées au contrat comme l’âge, le sexe ou les revenus, ne sera pas remontée directement aux annonceurs, cet outil pourrait traquer la navigation web de utilisateur ainsi que ses applications. Ainsi lorsque l’utilisateur utilise la 3G, la 4G ou la 5G pour naviguer (la fonctionnalité n’étant pas active pour l’instant en WiFi), le suivi peut fonctionner simplement.

D’après les informations de minted, deux IDs seraient prévus pour un fonctionnement optimal. Le premier viserait simplement à faire une publicité très ciblée et serait ainsi réservé aux éditeurs de services publicitaires quand un autre pourra être fourni à un annonceur. Dans un souci de sécurité, l’ID a une durée de vie limitée et expire à chaque fin de sessions d’utilisation.

Orange, SFR et Bouygues Telecom ont déjà contacté une dizaine d’éditeurs et d’acheteurs français et espèrent réaliser des tests auprès des abonnés ayant accepté le suivi dans les semaines à venir. En effet, la réglementation française exige que le consentement des abonné soit collecté avant le suivi de leurs informations de navigation.

