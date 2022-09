TF1 va attaquer Canal+ en justice, “un préjudice qu’on ne laissera pas passer”

A l’heure où Canal+ se dit prêt à reprendre la diffusion des chaînes de la TNT de TF1 sans passer à la caisse, la Une va passer à l’attaque.

Le torchon brûle un peu plus entre TF1 et Canal+. S’estimant pris en otage tout comme ses téléspectateurs, la filiale de Bouygues a décidé de porter plainte contre le groupe de Vincent Bolloré, a révélé ce 5 septembre franceinfo. “On ne va pas se laisser prendre de l’audience et laisser nos téléspectateurs sans possibilité de regarder nos antennes sans réagir“, en a profité pour marteler ce matin le secrétaire général du groupe TF1, invité de la radio publique d’information française.

Si dans le cadre du renouvellement du contrat de distribution de ses chaînes gratuites avec le groupe Canal+, TF1 a manifesté sa volonté de revoir profondément ses exigences commerciales à compter du 31 août 2022, ” les chiffres qui sont cités de +50% sont tout à fait fantaisistes”, assure Didier Casas, une manière de contredire les propos du président du directoire de la filiale de Vivendi, Maxime Saada, ce week-end dans les lignes du JDD.

🗣 Canal estime que l’augmentation demandée par TF1 est trop importante ➡️ "Le contrat que nous avions avec Canal est arrivé à expiration. Les chiffres qui sont cités de +50% sont tout à fait fantaisistes”, assure Didier Casas. pic.twitter.com/Yl8BdPQUJL — franceinfo (@franceinfo) September 5, 2022

Face à des exigences qu’il juge “infondées et déraisonnables pour des chaînes qui sont accessibles gratuitement pour tous et qui doivent le rester”, Canal+ s’est dit contraint vendredi de renoncer à diffuser les flux de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI. Pour la Une, pas de doute, Canal+ n’est pas la victime : “la vérité, c’est l’inverse. Nous avons des impacts d’audience très importants, qui nous créent un préjudice qu’on ne laissera pas passer”, prévient le secrétaire général du groupe TF1.

